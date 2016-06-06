Единая инструкция по установке драйверов на ПК с ОС Windows XP/Vista/7/8/10, редакций х86/х64 и сами файлы драйверов. Статья применима для всех смартфонов/планшетов Lenovo на процессоре МТК

Установка драйверов на ПК с ОС Windows XP-10 для смартфонов\планшетов на процессоре MTK

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Общая информация

Предисловие

Для правильного взаимодействия Вашего электронного друга и персонального компьютера Вам придется установить драйвер. Определение слова драйвер:

Спойлер Дра́йвер (англ. driver, мн. ч. дра́йверы) — набор файлов, с помощью которых программное обеспечение или операционная система получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства (текстовый редактор - принтер, skype - web-камера, paint - сканер). Обычно с операционными системами поставляются драйверы для ключевых компонентов аппаратного обеспечения, без которых система не сможет работать (видеоадаптер, жесткий диск, клавиатура...). Однако для некоторых устройств (таких, как видеокарта или принтер) могут потребоваться специальные драйверы, обычно предоставляемые производителем устройства.

Постулат первый

Мне - по специфике моего хобби - пришлось взаимодействовать со всеми устройствами Lenovo, поставляемыми на Российский рынок. Драйверы для смартфонов Lenovo, построенных на процессорной платформе МТК идентичны, за исключением некоторых экземпляров, поэтому, выложенные в настоящей инструкции драйверы и рекомендации по их установке универсальны и подойдут всем.

Постулат второй

Драйверы для смартфонов Lenovo подразделяются на 2 типа:

Драйверы рабочего режима включают в себя:

Режим USB-накопителя. Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. Простыми словами подключение как Флешки. Подключая смартфон к ПК в качестве USB-накопителя Вы отключаете Вашу SD-карту смартфона от смартфона, передавая ее под управление ПК.

Режим MTP (медиаустройство). Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. Особенность Windows XP заключается в том, для для корректной работы этого режима необходима установка Windows Media Player версии 11 с сайта Майкрософт и хоть раз его запустить. В этом режиме осуществляется одновременный доступ к SD-карте как с ПК, так и со смартфона. Определение аббревиатуры MTP: Спойлер Media Transfer Protocol (MTP) — основанный на PTP аппаратно независимый протокол, разработанный компанией Microsoft для подключенияцифровых плееров к компьютеру. В отличие от протокола USB-дисков, MTP оперирует не секторами, а файлами. Таким образом, плеер, подключившийся как флэш-диск, полностью доверяется компьютеру; подключившийся по MTP — самостоятельно отвечает за хранение и целостность данных и, таким образом, может проигрывать одни треки одновременно с записью других. Режим Камера (PTP). Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. То же что и MTP, но видна только папка DCIM. Используется для просмотра фото и видео с памяти устройства.

Отладка по USB. Предназначена для целей разработки. С её помощью можно копировать данные с ПК на мобильное устройство и наоборот, устанавливать на устройство приложения, просматривать данные журналов, снимать лог-файлы работы смартфона и т.д.

Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. Простыми словами подключение как Флешки. Подключая смартфон к ПК в качестве USB-накопителя Вы отключаете Вашу SD-карту смартфона от смартфона, передавая ее под управление ПК. Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. Особенность Windows XP заключается в том, для для корректной работы этого режима необходима установка и хоть раз его запустить. В этом режиме Определение аббревиатуры MTP: Драйвер не требуется - он встроен в саму ОС. То же что и MTP, но видна только папка DCIM. Используется для просмотра фото и видео с памяти устройства. Предназначена для целей разработки. С её помощью можно копировать данные с ПК на мобильное устройство и наоборот, устанавливать на устройство приложения, просматривать данные журналов, снимать лог-файлы работы смартфона и т.д. Драйвер специального режима. Используется всего несколько раз в жизни смартфона - для установки прошивки через утилиту SP Flash Tool . В этот режим смартфон входит при подключении его в выключенном состоянии к ПК.

Постулат третий

Для успешной установки драйверов необходимо: Отключение проверки подписи драйверов на Windows 7/8/10

Не все драйверы подписаны сертификатами Microsoft, так что в процессе установки эти ОС могут задавать вопросы. Не обращаем внимания и жмем кнопку "Установить все равно" .

Для распаковки архивов с драйверами используйте архиватор 7zip последнюю версию которого можно скачать с сайта разработчика 7-zip.org

Драйвер ADB - расширенной работы смартфона с ПК

Авто-установка

Операционные системы: Windows ХР SP2/Vista/7, х86, х64

Официальные: LenovoUsbDriver_1.1.34.7z

Неофициальные: Android_adb-USB_UnifL_Driver_v1.02.zip (тема обсуждения)

Способ установки: Загрузить архив, распаковать и запустить на компьютере. Согласиться с лицензионным соглашением и нажать далее. После установки переподключите Android-устройство к ПК. Пакет представлен в виде eхе-файла и устанавливается автоматически после запуска. Не требует ни особых навыков, ни каких-либо дополнительных знаний.

Ручная установка

Операционные системы: Windows ХР SP2/Vista/7, х86, х64

Скачать: Android_WinUsb_driver_28.08.2014.zip

Способ установки: Распаковать скачанный архив по максимально короткому пути не содержащем символов отличных от латинских. Диспетчер устройств > Клик правой клавишей на устройстве > Обновить драйверы > Выполнить поиск на этом ПК > Выбрать из списка уже установленных драйверов > Установить с диска > Выбрать android_winusb.inf > Cлева выбрать Lenovo inc > Cправа - Lenovo composite ADB interface > Cогласиться с установкой неподписанного драйвера.

Драйверы специального режима - драйвер режима прошивки смартфона с ПК

Авто-установка

Windows XP...Windows 7: DriverInstall_v5.14.53_WinXP_Win7.7z

Windows 8: DriverInstall_v5.14.53_Win8.7z

Способ установки: Загрузить архив, распаковать и запустить на компьютере. Согласиться с лицензионным соглашением и нажать далее.

Ручная установка

Операционные системы: Windows ХР SP3/Vista/7/8/10, х86, х64

Способ установки: Загрузить архив, распаковать, указать путь к папке при запросе драйверов.

Цифровая подпись: Присутствует.

Скачать: SP_Drivers_v2.0.7z

Способ установки:

Отключить аппарат от USB компьютера.

Выключить аппарат. При выключении снять галочку "Быстрая загрузка". Если батарея съемная - вытащите и вставьте батарею обратно! Карту памяти MicroSD или Sim-карты извлекать не обязательно!

На ПК (пример для Windows 7) открыть диспетчер устройств. Для этого правой кнопкой мыши делаем клик на мой компьютер на рабочем столе > Свойства > Диспетчер устройств. Спойлер

Разархивировать драйвер прошивки в любое удобное место.

Подключить смартфон БЕЗ батареи к ПК (если батарея не съемная, то подключать с батареей). На 2 секунды в диспетчере появляется неопознанное устройство... Быстро, пока оно не исчезло - кликнуть по нему - в появившемся окне нажать ОБНОВИТЬ ДРАЙВЕР и указать путь, куда распаковали драйвер.

Альтернативный вариант: Спойлер Для тех кому сложно словить за 2 сек. во вкладке вид,ставим галочку на пункте показать скрытые устройства и тогда можно спкойно установить драйвер. Скопировать файлы драйверов *.inf (распакованная папка- копировать только сами файлы, а не папку) в директорию C:\WINDOWS\INF, в результате при подключении тел-а, не нужно успеть за 2 сек. - дрова стали сами. Система Win 7 64 bit.

Альтернативный вариант: Устройство в результате правильной установки драйвера должно определяться в разделе Порты (COM и LPT). Название устройства МОЖЕТ отличаться. Это несущественно! Спойлер